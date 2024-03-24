Казахстану отдали награду лучшему боксеру международного турнира

В литовском Каунасе завершился международный турнир по боксу имени Альгирдаса Шоцикаса. Сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете, передают Vesti.kz.

Казахстан представляли 11 боксеров, и все они вернулись на родину с медалями. Девять человек вышли в финал, выиграв шесть золотых наград.

Первое место заняли:

57 кг: Асылжан Серикбай;

63,5 кг: Жандос Кыдыралиев;

67 кг: Елнур Суюнбай;

71 кг: Фарух Токтасынов;

75 кг: Азамат Бектас;

80 кг: Турсынбай Кулахмет.

Второе место заняли:

54 кг: Нурсултан Алтынбек;

60 кг: Алмат Абдуали;

86 кг: Абзал Куттыбеков.

Третье место заняли:

51 кг: Даниял Сабит;

92+кг: Аманат Сабыргали.

Также оргкомитет определил лучшего боксера турнира. Им стал казахстанец Фарух Токтасынов.

Отметим, что 24 марта в Баку (Азербайджан) стартует международный турнир "Великий шелковый путь", в котором примут участие боксеры из 11 стран мира. С первыми соперниками казахстанцев можно ознакомиться здесь.