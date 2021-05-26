Казахстанский боксер Закир Сафиуллин нашел объяснение поражению на чемпионате Азии в Дубае

34-летний казахстанский боксер Закир Сафиуллин прокомментировал свое поражение в четвертьфинале чемпионата Азии в Дубае, сообщает корреспондент Vesti.kz. На этой стадии его соперником был Баатарсухийн Чинзориг из Монголии. Судьи отдали победу последнему со счетом 4:1.

"Вчера в 11 часов закончили боксировать, в часов три-четыре только заснул, перевозбужденный организм, немного сонный вышел.

Что не хватило? Ноги отставали, скорости не хватало. Если бы ноги немножко быстрее были, все получилось бы", - сказал Сафиуллин.

Напомним, что Сафиуллин является обладателем олимпийской лицензии и будет представлять Казахстан на Играх в Токио. На ЧА 2015 года в Бангкоке он завоевал "серебро" в весовой категории до 60 килограммов.

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