Казахстанский боксер избил соперника на ЧМ и вышел в четвертьфинал

Казахстанский боксер Диас Берикбай одержал победу на стадии 1/8 финала чемпионата мира IBA среди молодежи в Черногории, передает корреспондент Vesti.kz.

В поединке весовой категории до 48 килограммов Диас встретился с Николой Максимовичем из Сербии. Казахстанский боксер выиграл бой со счетом – 4:1.

29 октября в четвертьфинале Берикбай проведет бой против Исмаэля Фрая Маграчуи из Испании.

Полностью состав женской сборной Казахстана на молодежный чемпионат мира в Будве выглядит так: Анель Абдрасилова (48 кг), Елянур Турганова (50 кг), Багжан Отынбай (52 кг), Аяжан Сыдык (54 кг), Аяжан Ермек (57 кг), Толганай Касымхан (60 кг), Аружан Жанабаева (63 кг), Улдана Таубай (66 кг), Мария Сидоренко (70 кг), Шугыла Налибай (75 кг), Аружан Зейноллаева (81 кг), Панар Сейтханкызы (81+ кг).

Между тем, у мужчин честь нашей страны защищают Диас Берикбай (48 кг), Бексултан Боранбек (51 кг), Бауыржан Муратов (54 кг), Жансери Кошербаев (57 кг), Алексей Хаванцев (60 кг), Ахмет Усен (63,5 кг), Торехан Сабырхан (67 кг), Онер Сейлхан (70 кг), Санжарали Бегалиев (75 кг), Мадияр Бексултанов (80 кг), Бакытжан Айтмуханов (86 кг), Расул Асанханов (92 кг), Аслан Едилбайулы (+92 кг).