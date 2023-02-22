Казахстанский боксер без боя прошел в четвертьфинал малого ЧМ

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Сегодня 02:15
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Казахстанец Бекзат Танатаров вышел в 1/4 финала на Кубке Странджа в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весе до 86 килограмм ему должен был противостоять Картик из Индии. Но соперник казахстанца не вышел на ринг.

Отметим, что ранее Ертуган Зейнуллинов (63,5 килограмма) досрочно выиграл у испанца Конде Ойера Ибаррече, Оразбек Асылкулов (57 килограммов) победил ирландца Джуда Галлахера, а Темирхан Тезек (67 килограмм) оказался сильнее болгарского боксера Пламена Янкова.

Также отметим, что 20 февраля Ерасыл Танкай в весе до 60 килограммов "вырубил" титулованного итальянца.

Единственную потерю Казахстан понес в лице Бекзата Алдамжарова, который в весе до 57 килограмм уступил французу Биллалу Беннама.

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Метки:
Кубок Странджа Болгария Сборная Казахстана по боксу

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