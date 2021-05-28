Казахстанские боксерши установили историческое достижение на чемпионате Азии

Выход девяти казахстанских боксерш в финал чемпионата Азии, который проходит в Дубае (ОАЭ), стал историческим для страны, сообщается на сайте КФБ.

Так, до нынешнего турнира женской команде не удавалось доходить до данной стадии ЧА таким многочисленным составом.

Напомним, финалистки турнира определились накануне. В составе сборной Казахстана за "золото" будут биться Алуа Балкибекова, Назым Кызайбай, Дина Жоламан, Владислава Кухта, Римма Волосенко, Милана Сафронова, Фариза Шолтай, Ляззат Кунгейбаева и Валентина Хальзова. Подробнее можно прочитать здесь.

Финальные бои среди женщин состоятся в воскресенье, 30 мая.

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