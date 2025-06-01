Казахстанка победила чемпионку мира по боксу и забрала золото

Казахстанская спортсменка Виктория Графеева одержала победу в финале международного турнира Thailand Open-2025, проходящего в Бангкоке, сообщают Vesti.kz.

В решающем бою весовой категории до 60 килограммов Графеева встретилась с китайской боксершей Ян Ченью, обладательницей титула чемпионки мира 2023 года. Казахстанская спортсменка продемонстрировала отличную технику и характер, выиграв поединок со счетом 4:1 и завоевав золотую медаль турнира.

Напомним, Виктория ранее стала серебряным призером чемпионата мира-2025, а победа над титулованной соперницей лишь укрепила ее статус одной из сильнейших боксерш в своей категории.

У женщин от Казахстана также выступят — Наталья Богданова, Надежда Рябец, Гульсая Ержан и Елдана Талипова.