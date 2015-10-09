Казахстан вырвал победу на Кубке мира по боксу в Астане

Казахстанка Наталья Богданова стартовала с победы на Кубке мира по боксу в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 70 килограммов она противостояла Санамаче Чану Токчом из Индии. После первого раунда Токчом побеждала большинством судейских голосов - 4:1.

Вторая трехминутка осталась за Богдановой - 5:0, и промежуточный результат складывался в ее пользу - преимущество у одного судьи и равенство у четырех рефери.

Решающим стал третий период: в заключительной трехминутке, четыре из пяти судей отдали свои голоса Богдановой. Общим итогом противостояния стала победа казахстанки большинством судейских голосов - 4:1.

Отметим, что сегодня, 30 июня на Кубке мира Назым Кызайбай (48 кг) разгромно победила Приянху Диллон из Канады.

Анель Сакыш, также представленная женской сетке в первый день турнира нанесла поражение Татьяне Обермайер из Германии, которой во втором и третьем раундах отсчитали нокдауны.

Виктория Графеева (60 кг) нанесла поражение японке Аяке Тагути.

Кроме того, Казахстан понес первую потерю на этом Кубке мира. Абылайхан Жусупов (70 кг) уступил Алмазу Орозбекову из Кыргызстана. Причем, Жусупов вел по очкам по итогам двух раундов, но в третьем из-за рассечения не смог продолжать бой.

Добавим, что этап Кубка мира продлится до 6 июля.

С полным составом мужской и женской команды Казахстана на домашнем Кубке мира можно ознакомиться здесь.