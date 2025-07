UFC лишил Махачева звания лучшего бойца: назван новый лидер

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обновил рейтинг лучших файтеров вне зависимости от весовых категорий (P4P), передают Vesti.kz.

Ранее на протяжении длительного времени главным бойцом лучшей лиги мира считался россиянин Ислам Махачев (27-1). Однако после прошедшего 317-го турнира промоушена в Лас-Вегасе (США) новым лидером рейтинга стал представитель Испании Илия Топурия (17-0).

В главном поединке вечера он нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру (35-11) и стал новым чемпионом легкого веса.

Примечательно, что ранее этот пояс оставил именно Махачев, перешедший в полусредний дивизион.

🚨 The UFC pound-for-pound rankings have been updated following #UFC317



Ilia Topuria is the new #1 pound-for-pound fighter in the world, and Alexandre Pantoja moves up 4 spots to #5 pic.twitter.com/8xUJ1WgxXb