Казахстан выиграл по очкам бой за медаль ЧМ по боксу

Казахстанская боксерша Толганай Касымхан провела четвертьфинальный бой на молодежном чемпионате мира в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей в весовой категории до 60 килограммов была Беатрис Савичкайте из Литвы.

По итогам трех раундов Касымхан одержала победу по очкам и вышла в полуфинал, гарантировав себе как минимум бронзу мирового первенства.

В 1/2 финала казахстанка сразится с Ву Ю Тин из Китая. Бой намечен на 31 октября.

Добавим, что в четвертьфинале мирового турнира выступают 18 казахстанских спортсменов, а на другом мировом первенстве наша делегация сначала понесла первую потерю, а затем выиграла медаль.