Казахстан или Узбекистан? Назван лидер в рейтинге лучших боксеров в любителях

Популярный портал о боксе BoxRec представил рейтинг лучших боксеров планеты среди любителей, сообщают Vesti.kz.

По состоянию на 1 апреля 2024 года в списке лидирует Хасанбой Дусматов из Узбекистана. Россиянин Габил Мамедов ханимает второе место, а представитель Франции Софьян Умиа замыкает топ-3.

Лучшим из казахстанцев в рейтинге является Сакен Бибосынов, находящийся на пятой строчке, а капитан команды Асланбек Шымбергенов идет на девятой строчке.

В топ-20 входит еще и Махмуд Сабырхан, занимающий 14-е место.

Топ-10 рейтинга боксеров среди любителей:

1. Хасанбой Дусматов (Узбекистан)

2. Габил Мамедов (Россия)

3. Софьян Умиа (Франция)

4. Руслан Абдуллаев (Узбекистан)

5. Сакен Бибосынов (Казахстан)

6. Джамал Харви (США)

7. Всеволод Шумков (Россия)

8. Муслим Гаджимагомедов (Россия)

9. Асланбек Шымбергенов (Казахстан)

10. Чинзориг Баатарсух (Монголия).