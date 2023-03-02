Казахстан проведет бои с Россией перед ЧМ по боксу

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Сегодня 10:47
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Сборная Казахстана по боксу проведет сбор в Кыргызстане перед чемпионатом мира в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz. Там им будут противостоять боксеры из России и Кыргызстана.

"18 марта улетаем в Кыргызстан, там проведем поединки с сильнейшими местными боксерами, а также (с боксерами) из Казахстана. Это будут трехраундовые встречи по три минуты. Заключительный этап, боевая работа. А потом 29–30 апреля выезжаем в Ташкент на чемпионат мира", - сообщил "Матчу ТВ" главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.

Мужской чемпионат мира пройдет в Ташкенте с 1 по 14 мая. Сборные России и Беларуси, согласно решению Международной ассоциации бокса (IBA), будут выступать на первенстве с национальной символикой.

Отметим, что несколько стран объявили бойкот предстоящему чемпионату мира. В связи с этим IBA начала дисциплинарный процесс против руководителей национальных боксерских федераций. 

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по тайскому боксу

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