Казахстан против Узбекистана: прямая трансляция боев чемпионата мира по боксу

Сегодня, 8 мая, на чемпионате мира по боксу свои бои проведут три представителя сборной Казахстана. Турнир проходит в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.

В дневной сессии, которая начнется 15:00 по времени Астаны, первым на ринг А выйдет представитель Казахстана Махмуд Сабырхан, выступающий в весовой категории до 54 килограммов. Его соперником станет Иштван Шака из Венгрии.



Фото: КФБ

Сабырхан является чемпионом Азии (2023), а также серебряным призером чемпионата мира (2021) и чемпионата Азии (2022). Его также называют Казахским Ломаченко.

В вечерней сессии, которая начнется в 19:00 по Астане, во втором поединке на ринге Б сойдутся казахстанец Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов) и узбекистанец Шодиер Меликузиев.

В десятом поединке на ринге А в рамках вечерней сессии выступит казахстанец Сагындык Тогамбай (до 86 килограммов). Его соперником станет узбекистанец Шохжахон Абдуллаев.

Бои в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Ранее сборная Казахстана понесла четыре потери на чемпионате мира в Ташкенте. Турнир покинули Сакен Бибосынов, Талгат Сырымбетов, Санатали Тольтаев и Айбек Оралбай.

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