Казахский Ломаченко стартовал с победы на чемпионате мира по боксу

Казахстанец Махмуд Сабырхан стартовал с победы на чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.

На стадии 1/16 финала в весовой категории до 54 килограммов казахстанцу противостоял Иштван Шака из Венгрии. По итогам трех раундов судьи единогласным решением присудили победу Сабырхану.

Сабырхан, выступающий в весовой категории до 54 килограммов, является чемпионом Азии (2023), а также серебряным призером чемпионата мира (2021) и чемпионата Азии (2022). Его называют Казахским Ломаченко из-за схожего с известным украинским чемпионом Василием Ломаченко стиля боя.

Ранее сборная Казахстана понесла четыре потери на чемпионате мира в Ташкенте. Турнир покинули Сакен Бибосынов, Талгат Сырымбетов, Санатали Тольтаев и Айбек Оралбай.

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