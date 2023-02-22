Казахстан понес третью потерю на малом чемпионате мира по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Вчера 18:59
©instagram.com/tankay_yerassyl/

Казахстанский боксер Ерасыл Танкай провел второй бой на международном турнире Кубок Странджа в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весе до 60 килограммов в 1/8 финала ему противостоял филиппинец Пол Джулайфер Баскон. Танкай проиграл раздельным решением судей, хотя по итогам первого раунда судьи подавляющим большинством отдавали преимущество ему.

Отметим, что Танкай стартовал на турнире с победы над итальянцем Даниэле Салерно.

Сегодня на Кубке Странджа казахстанец Ертурган Зейнуллинов (63,5 килограмма) сразился с Мужибилло Турсуновым из Узбекистана и уступил единогласным решением судей.

Кроме того, сегодня на ринг выйдут Нурканат Райыс (75) и Камшыбек Кункабаев (+92). Райысу достался в соперники австралиец Доминик Молинаро, а Кункабаеву будет противостоять представитель Нидерландов Стэн Бертенс.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Кубок Странджа Болгария Сборная Казахстана по боксу

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 20:24
Любительский бокс
Принципиальная битва. Кункабаев встретится с Джалоловым на малом ЧМ по боксу
Вчера , 20:09
Любительский бокс
Вице-чемпион Азии из Казахстана с победы стартовал на малом ЧМ по боксу
Вчера , 20:04
Любительский бокс
Видео жесткого нокаута в исполнении Кункабаева на малом ЧМ по боксу
Вчера , 19:08
Любительский бокс
Нокаутом завершился бой Кункабаева на малом чемпионате мира по боксу
Вчера , 18:59
Любительский бокс
Казахстан понес третью потерю на малом чемпионате мира по боксу
Вчера , 18:15
Любительский бокс
Казахстан проиграл дуэль Узбекистану на малом ЧМ по боксу
Вчера , 10:11
Любительский бокс
Битва Казахстан vs Узбекистан на малом ЧМ по боксу и Кункабаев. Прямая трансляция боев
Вчера , 02:15
Любительский бокс
Казахстанский боксер без боя прошел в четвертьфинал малого ЧМ
Вчера , 01:12
Любительский бокс
Появилось видео, как казахстанец побил хозяина малого ЧМ по боксу
21 февраля, 23:49
Любительский бокс
Казахстанец побил хозяина ринга на малом ЧМ по боксу
© 2008 - 2023 ТОО «EML»