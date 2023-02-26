Казахстан показал провальный результат на малом ЧМ по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 22:55
©пресс-служба Дирекции развития спорта

Сборная Казахстана завоевала две медали на "Кубке Странджа" в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Серебреную награду в копилку сборной принес Оразбек Асылкулов, выступающий в весовой категории до 57 килограм.

Сегодня, 26 февраля Асылкулов уступил в финале выступающему за сборную Болгарии кубинцу Хавьеру Ибаньесу.

Бронзовая награда на счету Нурканата Райыса, который в весе до 75 килограммов дошел до полуфинала где уступил болгарскому боксеру Рами Кивану.

Отметим, что сборная Казахстана привезла 12 боксеров на Кубок Странджа-2023. Помимо Асылкулова и Райыса это Ернур Кайрат (48 килограммов), Кенже Муратулы (51), Бекзат Алдамжаров (54), Ерасыл Танкай (60), Ертуган Зейнуллинов (63,5), Темирхан Тезек (67), Бекзад Нурдаулетов (80), Бекзат Танатаров (86 э), Абзал Куттыбеков (92) и Камшыбек Кункабаев (+92).

Добавим, что на "Кубке Странджа-2022" мужская сборная Казахстана завоевала в общей сложности девять медалей - две золотые, две серебряные и пять бронзовых наград.

В медальном зачете среди мужчин год назад казахстанцы разделили второе-третье место с Россией, а лидером стала команда Узбекистана.

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Метки:
Кубок Странджа Болгария Сборная Казахстана по боксу

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