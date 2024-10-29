Казахстан оставили без медали ЧМ-2024 по боксу
Казахстанка Мария Сидоренко завершила выступление на молодежном чемпионате мира по боксу в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.
Казахстанка Мария Сидоренко завершила выступление на молодежном чемпионате мира по боксу в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.
В четвертьфинале в весовой категории до 70 килограммов она встречалась с турчанкой Гюль Йылмаз.
По итогам первого раунда, который получился весьма упорным, представительница Турции получила минимальное преимущество от судей - 3:2.
Во втором раунде соперницы также продемонстрировали близкий бой а судейские записки складывались в промежуточные 2:0 в пользу Йылмаз.
После трех раундов победительницей раздельным решением судей вышла турчанка - 4:1.
Йылмаз вышла в 1/2 финала, а Сидоренко лишилась шансов на медаль мирового первенства.
Добавим, что в четвертьфинале мирового турнира выступают 18 казахстанских спортсменов, а на другом мировом первенстве наша делегация сначала понесла первую потерю, а затем выиграла медаль.
Отметим, что Казахстан в четвертьфинале мирового турнира представлен 18 спортсменами. На другом мировом первенстве в США наша делегация сначала понесла первую потерю, а затем выиграла медаль.
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