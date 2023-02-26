Казахстан остался без золота на малом чемпионате мира по боксу

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Сегодня 22:22
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Казахстанец Оразбек Асылкулов выступил в финале международного турнира Кубок Странджа в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 57 килограмм Асылкулову противостоял выступающий за сборную Болгарии кубинец Хавьер Ибаньес.

По итогам трех раундов Ибаньес победил раздельным решением судей.

Асылкулов стал единственным представителем Казахстана в финале турнира.

Напомним, сборная Казахстана привезла 12 боксеров на Кубок Странджа-2023. Это Ернур Кайрат (48 килограммов), Кенже Муратулы (51), Бекзат Алдамжаров (54), Оразбек Асылкулов (57), Ерасыл Танкай (60), Ертуган Зейнуллинов (63,5), Темирхан Тезек (67), Нурканат Райыс (75), Бекзад Нурдаулетов (80), Бекзат Танатаров (86 э), Абзал Куттыбеков (92) и Камшыбек Кункабаев (+92).

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Метки:
Кубок Странджа Болгария Сборная Казахстана по боксу

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