Любительский бокс
Сегодня 21:46
 

Казахстан оформил разгром и первую победу на турнире по боксу в Испании

Казахстан оформил разгром и первую победу на турнире по боксу в Испании ©Depositphotos.com

Казахстанская боксерша Назерке Серик вышла в 1/4 финала на турнире Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 65 килограммов она провела бой с Анной Дженни из Швейцарии.

В 1/8 финала в весовой категории до 65 килограммов она провела бой с Анной Дженни из Швейцарии.

Бой по раунда сложился в пользу казахстанки - 5:0, 5:0, 3:2. Итогом поединка стала победа нашей боксерши единогласным решением судей. 

В четвертьфинале Назерке ожидает встреча с Марианной Сото Торрес из Испании.

Отметим, что ранее из борьбы выбыли Сымбат Алиаскар (54 кг), Шахназ Исаева (57 кг) и Аяжан Ермек (60 кг).

Напомним, турнир пройдёт с 3 по 8 февраля. Казахстан представлен как в мужской, так и в женской сетке. В соревнованиях среди мужчин выступят 18 казахстанцев в десяти весовых категориях, а у женщин заявлены 14 спортсменок в девяти весовых категориях.

