Казахстан объявил состав на женский чемпионат мира по боксу

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Сегодня 19:52
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Объявлен состав женской сборной Казахстана для участия на чемпионате мира в Нью-Дели (Индия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Казахстана выступит в 12-ти весовых категориях. В числе участниц от Казахстана четыре обладательницы медалей предыдущего чемпионата мира в Стамбуле (Турция): Алуа Балкибекова (48 кг), завоевавшая серебро на ЧМ-2022, а также бронзовые призеры - Жайна Шекербекова (52 кг), Карина Ибрагимова (57 кг) и Валентина Хальзова (70 кг).

Состав сборной Казахстана:

48 кг. Алуа Балкибекова
50 кг. Назым Кызайбай
52 кг. Жазира Оракбаева
54 кг. Жайна Шекербекова
57 кг. Карина Ибрагимова
60 кг. Римма Волосенко
63 кг. Аида Абикеева
66 кг. Надежда Рябец
70 кг. Мадина Нуршаева
75 кг. Валентина Хальзова
81 кг. Фариза Шолтай
+81 кг. Ляззат Кунгейбаева.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Индия Балкибекова Алуа Кызайбай Назым Шекербекова Жайна Ибрагимова Карина Рябец Надежда Нуршаева Мадина

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