Казахстан 0 - 7 Узбекистан. Определились победители малого чемпионата мира по боксу

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Сегодня 10:23
©КФБ

В Софии (Болгария) завершился международный турнир "Кубок Странджа", который также известен как малый чемпионат мира по боксу, в котором принимала участие и сборная Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В активе казахстанских боксеров лишь две медали: серебро завоевал Оразбек Асылкулов, выступающий в весовой категории до 57 килограммов, а бронза на счету Нурканата Райыса (75 килограммов). При этом на турнир Казахстан привез 12 боксеров.

В общекомандном медальном зачете Казахстан занял седьмое место, разделив его с Италией (0-1-1) и Турцией (0-1-1). Лидером стала сборная Узбекистана - семь золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей. Второе место заняла Болгария (4-1-1), а замкнула тройку сборная США (1-0-2).

Для сравнения, в прошлом году на Кубке Странджа-2022 казахстанские боксеры завоевали девять медалей - две золотые, две серебряные и пять бронзовых наград. Тогда в медальном зачете Казахстан разделил второе-третье места с Россией, а лидером также стал Узбекистан.

Медальный зачет "Кубок Странджа-2023":
1. Узбекистан — 7-4-5
2. Болгария — 4-1-1
3. США — 1-0-2
4. Бразилия — 1-0-1
5. Армения — 0-2-2
6. Индия — 0-1-2
7. Казахстан — 0-1-1
7. Италия — 0-1-1
7. Турция — 0-1-1
10. Аргентина — 0-1-0
10. Эквадор — 0-1-0
12. Грузия — 0-0-2
12. Дания — 0-0-2
14. Китай — 0-0-1
14. Австралия — 0-0-1
14. Ирландия — 0-0-1
14. Польша — 0-0-1
14. Греция — 0-0-1
14. Азербайджан — 0-0-1.  

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Узбекистан Кубок Странджа Болгария

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