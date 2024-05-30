Казахский боксер отметился достижением в отборе на Олимпиаду

Пресс-служба Азиатской конфедерации бокса (ASBC) прокомментировала успешное выступление казахстанского боксера Мухаммедсабыра Базарбайулы на втором мировом лицензионном олимпийском турнире в Бангкоке (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

Базарбайулы, выступающий в весовой категории до 63,5 килограмма, выиграл три боя и приблизился к путевке на Олимпиаду-2024.

"Бывший чемпион Азии среди молодежи Мухаммедсабыр Базарбайулы провел очень тяжелый бой в полусреднем весе (63,5 кг), но стал первым представителем Азии, вышедшим в четвертьфинал турнира в Бангкоке. 22-летний боксер с первых секунд диктовал темп поединку с итальянцем Джанлуиджи Малангой, и его многочисленные удары позволили выиграть этот бой раздельным решением судей - 4:1", - пишет ASBC.

Сегодня, 30, мая Базарбайулы в 1/4 финала встретится с кубинцем Эрисланди Альваресом. Прямая трансляция доступна здесь.