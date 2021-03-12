Капитан сборной и еще два казахстанских боксера вышли в полуфинал турнира в Германии

Три представителя сборной Казахстана по боксу отобрались в полуфинал международного турнира в Кельне (Германия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, в четвертьфинале в весовой категории до 57 килограммов Оразбек Асылкулов выиграл у Ани Хаксиллари из Германии.

Ертуган Зейнулинов, выступавший в весе до 63 килограммов, взял верх над хозяином ринга Ассаном Хансеном.

Капитан сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев в весе свыше 91 килограмма победил Дини Джамили Абуду Моиндзе из Франции.

Турнир продлится до 14 марта.

Напомним, что ранее основной состав сборной Казахстана выступил на турнире в Испании, где завоевал одну золотую медаль. На те соревнования должен был поехать Кункабаев, но он не успевал восстановиться после боя в профи и отправился в Германию.