Капитан сборной и еще два казахстанских боксера вышли в полуфинал турнира в Германии

Три представителя сборной Казахстана по боксу отобрались в полуфинал международного турнира в Кельне (Германия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, в четвертьфинале в весовой категории до 57 килограммов Оразбек Асылкулов выиграл у Ани Хаксиллари из Германии.
Ертуган Зейнулинов, выступавший в весе до 63 килограммов, взял верх над хозяином ринга Ассаном Хансеном.
Капитан сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев в весе свыше 91 килограмма победил Дини Джамили Абуду Моиндзе из Франции.
Турнир продлится до 14 марта.
Напомним, что ранее основной состав сборной Казахстана выступил на турнире в Испании, где завоевал одну золотую медаль. На те соревнования должен был поехать Кункабаев, но он не успевал восстановиться после боя в профи и отправился в Германию.