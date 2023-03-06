IBA предупредила страны, бойкотирующие чемпионат мира с участием Казахстана

Умар Кремлев, российский чиновник, который возглавляет Международную федерацию бокса (IBA), выразил свои взгляды на тему бойкота чемпионата мира некоторыми странами, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бойкот турниров, которые пройдут в марте в Нью-Дели (женский чемпионат мира) и Ташкенте (мужской чемпионат мира) произошел после того, как к участию были допущены сборные России и Беларуси, которым разрешено использование своей национальной символики.

"Имеем четкий регламент на этот счет. Если кто-то планирует бойкотировать или что-то подобное, его ждет дисциплинарная комиссия. Ни один спортивный чиновник не имеет права устанавливать границы спортсменам. Если вы делаете это (осуждаете войну – прим.), тогда вы можете участвовать. Без нас IBA больше не занималась боксом. И пугать IBA и боксерскую семью в целом угрозой, что бокс может быть исключен из Олимпиады – если это произойдет, Олимпийские игры не должны рассматривать это как потерю бокса, а как потерю самого красивого спорта", - сказал Кремлев.

Ранее Международная федерация бокса (IBA) начала дисциплинарные процедуры в отношении 11 стран, которые объявили о намерении бойкотировать чемпионаты мира.

Отметим, что США первыми объявили о бойкоте ЧМ в начале февраля, а затем к ним присоединились федерации Великобритании, Ирландии, Чехии, Канады, Швеции, Швейцарии, Нидерландов, Украины, Польши и Норвегии.

Отказники намерены провести альтернативный турнир в Нидерландах.

Напомним, что женский чемпионат мира пройдет в марте текущего года в Нью-Дели (Индия), а мужской - в мае в Ташкенте (Узбекистан). Ожидается, что в турнирах примет участие сборная Казахстана.