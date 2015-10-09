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Громкая сенсация на Кубке мира: найдено объяснение решению судей

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Громкая сенсация на Кубке мира: найдено объяснение решению судей ©instagram.com/boxingkazakhstan/

Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов неожиданно уступил в стартовом поединке на домашнем Кубке мира в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов неожиданно уступил в стартовом поединке на домашнем Кубке мира в Астане, сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 70 килограммов он встречался с Алмазом Орозбековым из Кыргызстана, который становился чемпионом Азии среди молодежи.

По итогам двух раундов Жусупов побеждал единогласным решением судей. Но, из-за рассечения, которое он получил во втором раунде, в заключительной трехминутке поединок был остановлен медиками. В результате этого, победа была присуждена кыргызстанцу.

Телеканал Qazsport так описал исход поединка:

"Абылай Жусупов не смог пройти первый раунд.

На турнире World Boxing Cup, который проходит в Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, наш соотечественник (в весовой категории до 70 кг) уступил представителю Кыргызстана Алмазу Орозбекову.

Аблайхан Жусупов был вынужден завершить поединок в третьем раунде, из-за травмы, полученной во втором", - пишет телеканал.


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