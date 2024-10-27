Головкин посетил церемонию открытия ЧМ по боксу в США

Президент Национального Олимпийского комитета Геннадий Головкин принял участие в церемонии открытия первого чемпионата мира по боксу до 19 лет под эгидой World Boxing в Пуэбло (Колорадо, США), передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Глава НОКа подчеркнул важность мирового первенства и выразил уверенность, что это спортивное событие станет не только площадкой для раскрытия новых талантов, но и символом единства и дружбы среди молодых боксеров из разных стран.

На чемпионате мира принимают участие 180 спортсменов из 30 стран. Казахстан на мировом первенстве представляют Ерасыл Амангалиев (до 55 кг), Асылхан Кушербай (до 65 кг), Диас Серикулы (до 70 кг) и Даниял Райымбеков (до 85 кг). Серикулы уже одержал победу над представителем Алжира в первом бою.

Отметим, что World Boxing - Международная федерация бокса, созданная в апреле 2023 года. В сентябре Казахстан подал заявку на вступление в данную организацию. Также Головкин был назначен председателем Олимпийской комиссии World Boxing.