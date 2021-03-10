Во главе с капитаном. Сборная Казахстана по боксу назвала состав на турнир в Германии

Национальная сборная Казахстана по боксу стартует на международном турнире в Кельне (Германия), сообщает Olympic.kz. Соревнования стартуют сегодня, 10 марта, и продлятся до 14-го.

Команду представят восемь спортсменов: Сакен Бибосынов (52 килограмма), Оразбек Асылкулов (57 килограммов), Ертуган Зейнулинов (63 килограмма), Асланбек Шымбергенов (69 килограммов), Ермахан Жакпеков (75 килограммов), Нурбек Оралбай (81 килограмм), Айбек Оралбай (91 килограмм), Камшыбек Кункабаев (+91 килограмм).

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Напомним, что ранее основной состав сборной выступил на турнире в Испании, где завоевал одну золотую медаль. На те соревнования должен был поехать Кункабаев, который является капитаном, но он не успевал восстановиться после боя в профи.

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