Что это было? Можно ли назвать провалом одну золотую медаль сборной Казахстана по боксу на турнире в Испании

Роман Кушпелев

Лидеры сборной Казахстана впервые выступили на международном турнире после объявления пандемии. Результатом стала всего одна золотая медаль. Причем завоевал ее не олимпиец, впереди у которого Игры в Токио, а представитель молодой обоймы. Корреспондент Vesti.kz разбирался с тем, что случилось в Испании.

Что это было? Именно такой вопрос первым возник у любителей данного вида спорта и болельщиков сборной Казахстана, когда они начали считать количество золотых медалей, завоеванных нашими лидерами. Одна. Единожды представитель нашей команды поднялся на первую ступень пьедестала.

Нет в числе победителей ни чемпиона мира Бекзада Нурдаулетова, ни серебряного призера Олимпиады Василия Левита, ни обладателя "бронзы" ЧМ Абылайхана Жусупова. Более того, нет никого другого из олимпийской сборной.

Большая часть споткнулась в полуфинале. К слову, результаты поединков на этой стадии удивили больше всего. Кто-то скажет, что был шокирован. Такое тоже вполне возможно. Турнир-то был не с самым серьезным списком соперников. Ринг не полыхал от сражений равных, идентично лучших. Разве что можно было выделить боксеров из Индии. Тренерский штаб их сборной тоже, как и наш, привез титулованных бойцов.

Результаты полуфиналов:

До 52 килограммов

Махмуд Сабырхан выбил из турнира (5:0) Эмилио Серру (Италия)

До 57 килограммов

Серик Темиржанов уступил (2:3) Полу Ривере из Пуэрто-Рико

До 69 килограммов

Абылайхан Жусупов проиграл (2:3) Кришану Викасу (Индия)

До 81 килограмма

Бекзад Нурдаулетов оказался слабее (2:3) Симона Фьори (Италия)

До 91 килограмма

Василий Левит победил (5:0) Тадаса Тамасаукаса (Литва)

Свыше 91 килограмма

Нурлан Сапарбай уступил (1:4) Гадфе Дрисси (Испания)

По сути, список соперников каких-то скрытых рисков и угроз собой не нес. Сложнее всего было Жусупову, который встретился с действующим профи-боксером (его дела ведет Top Rank). Да и на любительском уровне Викас серьезный спортсмен, имеющий за собой титулы, успехи, медали.

Пока представители Индии находятся в лучшей форме. До 1/2 финала Каушик Маниш завершил турнирный путь нашего Закира Сафиуллина (до 63 килограммов). Их команда смотрится сейчас довольно неплохо.

На деле же оказалось так, что опасаться следовало испанцев. Редко увидишь, когда боксер из Испании лидирует на мировом уровне. Например, на последнем чемпионате мира в числе обладателей наград нет ни единого представителя их сборной.

А вот на домашнем турнире выстрелили. Даже нашего Левита в финале "забили". Странно это все. Или не странно?

Порадовал зато Махмуд Сабырхан. У него есть все, чтобы в ближайшее время стать настоящим лидером в категории до 52 килограммов: скорость, талант, характер, несговорчивость, техника и не только. Кто видел его в ринге, понимает, о чем именно мы говорим.

В финале он справился с Габриэлем Эскобаром (Испания). Уверенно, на классе, со свойственной ему импульсивностью. Он оказался единственным, кто привез домой золотую медаль.

То, что случилось в Испании, назвать катастрофой нельзя. Каким-то просчетом тоже. Следует в первую очередь помнить о том, что это только первый выезд основной команды на международный старт после объявления пандемии.

Как мы писали ранее, без соревновательной практики сохранять высокий уровень невозможно. Длительный простой лишает многих наработок и кондиций. Очень сложно возвращаться в ритм. Так что можно ставить на то, что уже следующее соревнование пройдет для нас намного успешнее.