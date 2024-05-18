Этнический казах из Узбекистана уничтожил соперника за раунд

Бой чемпиона мира из Узбекистана Руслана Абдуллаева в финале турнира в Хабаровске, посвященного памяти героя Советского Союза Константина Короткова, завершился неожиданным образом, передает Vesti.kz.

В решающем поединке в весе до 63,5 килограмм он за один раунд уничтожил россиянина Рената Хузахметова.

Отметим, что он становился чемпионом мира (2023) и Азии (2022).

Ранее его примеру последовали олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов, который уверенно выиграл финал соревнования в России.

В это время в столице Казахстана проходит другой турнир - "Кубок Елорда". В нем участвуют казахстанские спортсмены. Трансляция доступна - здесь.