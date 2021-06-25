Еще есть шанс попасть на Олимпийские игры - победительница ЧА по боксу Хальзова

Казахстанка Валентина Хальзова имеет шанс попасть на Олимпийские игры в Токио. Об этом в интервью корреспонденту Vesti.kz сообщила сама спортсменка.

"Турнир на самом деле получился очень хорошим. Правда, в женском боксе было не так много участниц. Однако их уровень был высокий, как и у самого чемпионата. В целом все прошло довольно неплохо.

У меня была задача завоевать золотую медаль. И я это сделала. Смогла добиться своего результата, который и хотела.

Отмечу, что еще есть надежда на попадание на Олимпийские игры. И уже от итогового решения будем отталкиваться во время построения дальнейших планов. Но шанс есть. Нас несколько девушек, которые являются лидерами в своих весовых категориях в нашей сборной.

Вообще до 20-го числа должны были озвучить решение. Но обрадовали недавно, сказав, что еще время есть. Поэтому пока в подвешенном состоянии.

Сейчас очень многое зависит от этого. Будет сбор перед ОИ-2020. А после Игр ожидает чемпионат мира. Поэтому подготовительный процесс зависит от этого. Надеемся, что все разрешится положительно", - сказала Хальзова.

Стоит отметить, что на чемпионате Азии Хальзова завоевала золотую медаль. Она стала лучшей в весовой категории до 69 килограммов.

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