Еще одна сборная отказалась от ЧМ по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 14:07
©sportschau.de

Сборная Германии по боксу не примет участия в женском и мужском чемпионатах мира в этом году, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sportschau.

Отмечается, что команда пропустит ЧМ не по причине допуска российских и белорусских спортсменов к турниру под своими национальными флагами, а из-за своего желания сосредоточиться на участии в отборочном турнире к Олимпиаде-2024, который пройдет в июне в Кракове.

Ранее стало известно, что сборные США, Нидерландов Великобритании, Польши, Ирландии, Украины и Канады планируют бойкотировать женский чемпионат мира из-за допуска к нему представительниц из России и Беларуси.

Напомним, что женский чемпионат мира пройдет с 15 по 31 марта в Нью-Дели (Индия) , а мужской состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Германия ЧМ по боксу Турция женский бокс Казахстана

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:07
Любительский бокс
Еще одна сборная отказалась от ЧМ по боксу
Сегодня , 08:25
Любительский бокс
Лидер сборной Казахстана vs чемпион из Узбекистана. Прямая трансляция боев малого ЧМ по боксу
Вчера , 20:24
Любительский бокс
Принципиальная битва. Кункабаев встретится с Джалоловым на малом ЧМ по боксу
Вчера , 20:09
Любительский бокс
Вице-чемпион Азии из Казахстана с победы стартовал на малом ЧМ по боксу
Вчера , 20:04
Любительский бокс
Видео жесткого нокаута в исполнении Кункабаева на малом ЧМ по боксу
Вчера , 19:08
Любительский бокс
Нокаутом завершился бой Кункабаева на малом чемпионате мира по боксу
Вчера , 18:59
Любительский бокс
Казахстан понес третью потерю на малом чемпионате мира по боксу
Вчера , 18:15
Любительский бокс
Казахстан проиграл дуэль Узбекистану на малом ЧМ по боксу
Вчера , 10:11
Любительский бокс
Битва Казахстан vs Узбекистан на малом ЧМ по боксу и Кункабаев. Прямая трансляция боев
Вчера , 02:15
Любительский бокс
Казахстанский боксер без боя прошел в четвертьфинал малого ЧМ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»