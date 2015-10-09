Дуэли с Узбекистаном и Индией: прямая трансляция финалов ЧА-2026 по боксу

Сегодня, 9 апреля, на чемпионате Азии по боксу в Улан-Баторе (Монголия) пройдут финальные бои с участием казахстанок, сообщают Vesti.kz.

За золотые медали турнира поборются три представительницы страны: Бакыт Сейдиш (до 70 кг), Надежда Рябец (до 80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).

Сейдиш и Исламбекова сразятся против представительниц Индии - Арундхати Чоудхари и Алфие Патхан соответственно. Рябец будет противостоять спортсменке из Узбекистана Рухшоне Парпиевой.

9 апреля. Начало - в 10:00

7-я пара. Женщины 70 килограммов. Бакыт Сейдиш - Арундхати Чоудхари (Индия);

9-я пара. Женщины 80 килограммов. Надежда Рябец - Рухшона Парпиева (Узбекистан);

10-я пара. Женщины свыше 80 килограммов. Дина Исламбекова - Алфия Патхан (Индия).

Прямая трансляция поединков пройдет на телеканале Qazsport, а также на официальном сайте телевещателя. Начало в 10:00.

Завтра, 10 апреля, состоятся финалы в мужской сетке. На ринг от Казахстана выйдут пять боксеров: Оразбек Асылкулов (до 60 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг), Сабыржан Аккалыков (до 75 кг), Нурбек Оралбай (до 85 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

