Первое золото разыграно на ЧА-2026 по боксу с участием Казахстана

На проходящем в Улан-Баторе (Монголия) чемпионате Азии-2026 по боксу определился первый победитель турнира, сообщают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 48 килограммов у женщин встретились Минакши из Индии и Номундари Энх-Амгалан из Монголии.

По итогам трёх раундов судьи единогласно отдали победу представительнице Индии.Таким образом, она стала первой чемпионкой Азии 2026 года по версии World Boxing. Номундари завоевала серебряную медаль.

Стоит отметить, что монгольская боксёрша в полуфинале турнира победила казахстанку Айгерим Саттыбаеву.

От Казахстана в женских финалах выступят три представительницы (9 апреля), а у мужчин за золото (10 апреля) сразятся пятеро боксёров.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!