Представительница Узбекистана Азиза Зокирова уступила россиянке Надежде Голубевой в четвертьфинале финального этапа Кубка мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Судьи раздельным решением отдали победу Голубевой

В поединке весовой категории до 70 килограммов Зокирова и Голубева провели напряжённый бой. Первый раунд остался за узбекской спортсменкой, во втором сильнее оказалась её соперница.

Таким образом, судьба встречи решалась в заключительном раунде. Несмотря на борьбу до последних секунд, судьи раздельным решением со счётом 3:2 присудили победу представительнице России. Голубева прошла в полуфинал, а Зокирова завершила выступление на турнире.

Казахстан также представлен на турнире

На финальном этапе Кубка мира выступает и сборная Казахстана. Состав национальной команды можно посмотреть по этой ссылке.

Ранее судьи решили исход боя "Казахского Тайсона" против боксёра из России на Кубке мира.