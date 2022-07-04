Действующий чемпион мира из Казахстана победил узбекистанца в финале Elorda Cup

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Сегодня 14:22

Казахстанский боксер Темиртас Жусупов нанес поражение Асылбеку Джалилову из Узбекистана в финале турнира Elorda Cup в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой прошел в весовой категории до 48 килограммов и завершился со счетом 4:1 в пользу Жусупова. 

Напомним, в прошлом году Жусупов, выступавший в весовой категории до 48 килограммов, выиграл чемпионат мира, который проходил в Сербии. Кроме того, он побеждал на чемпионате Азии и является неоднократным чемпионом Казахстана. 

Сегодня пройдут еще 11 финалов с участием казахстанцев.

 

 

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Метки:
Жусупов Темиртас

Бокс Любительский бокс
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Сегодня 14:22
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