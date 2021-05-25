"Давно уже так не было". Левит - о сильной жаре, старте на чемпионате Азии и победе над боксером "Астана Арланс"

Серебряный призер Олимпиады в Рио Василий Левит прокомментировал свою победу в стартовом бою на чемпионате Азии в Дубае (ОАЭ), которую он одержал раздельным решением судей.

Напомним, казахстанец встречался с иранцем Эхсаном Рузбахани, который ранее был его одноклубником по "Астана Арланс". Левит выиграл со счетом 4:1 и вышел в полуфинал, гарантировав себе медаль. Он отметил, что в этом поединке продышался, отметив, что в зале очень жарко.

"Честно, чуть-чуть подустал. Странно. Давно уже так не было. Может то, что застой чуть-чуть был. Жарко здесь. +40 с чем-то. Ну, нормально. Первый бой продышался. Соперник я бы не сказал, что простой. Хороший соперник. Тем более, наши зрители из Казахстана все, наверное, его знают, потому что он не один сезон выступал за "Астана Арланс". Дальше буду настраиваться", - сказал Левит.

Напомним, что Левит является трехкратным чемпионом Азии. Он завоевывал "золото" в 2009, 2015 и 2017-м годах, а в 2019-м стал обладателем "бронзы". Он также будет представлять Казахстан на Играх-2020 в Токио.

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