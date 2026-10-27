Четыре финала Казахстана: прямая трансляция боёв за золото ЧМ-2026 по боксу

Сегодня, 27 октября, в Будве (Черногория) пройдут финальные поединки молодежного чемпионата мира по боксу среди спортсменов до 19 лет, передают Vesti.kz.
От Казахстана на этой стадии турнира выступят четыре боксёра. Бибарыс Аширбай выйдет на ринг в рамках дневной сессии, а остальные трое - Алина Кудайгенова, Зарина Толыбай иВладислав Саможонов - в вечерней.
Дневная сессия - 18:00
70 кг, финалБибарыс Аширбай (Казахстан) - Джон Донохи (Ирландия)
Вечерняя сессия - 21:00
57 кг, финалАлина Кудайгенова (Казахстан) - Анастасия Голунова (Россия)
80+ кг, финалЗарина Толыбай (Казахстан) - Сами Итонеева (Россия)
90+ кг, финалВладислав Саможонов (Казахстан) - Ислам Салихов (Узбекистан)
Все поединки чемпионата мира в прямом эфире можно смотреть на официальной платформе World Boxing, но трансляция платная.
Добавим, что изначально сборная Казахстана была представлена на ЧМ-2026 в Будве 20 боксёрами - по 10 в мужской и женской сетках.
Четыре казахстанских боксёра завершили выступление с бронзовыми медалями. Это Мадира Жумахан (51 килограмм), Индира Кыдырмолдаева (60 килограммов), Данияр Акбисенов (60 килограммов) и Еркетан Жаркынбек (90 килограммов).