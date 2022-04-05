Чемпион мира из Казахстана остался без медали на турнире в Таиланде

Казахстанец Тимур Нурсеитов не смог выйти в полуфинал международного турнира по боксу Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В четвертьфинальном бою в весовой категории до 75 килограммов он встречался с представителем Индии Сумитом.
Казахстанец уступил сопернику по очкам. Все пять судей поставили 30:27 в пользу Сумита.
Добавим, что Нурсеитов является чемпионом мира 2021 года среди военнослужащих.
Ранее Казахстан, благодаря Нурбеку Оралбаю (до 81 килограмма), обеспечил себе одну медаль турнира.
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