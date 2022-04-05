Чемпион мира из Казахстана остался без медали на турнире в Таиланде

Казахстанец Тимур Нурсеитов не смог выйти в полуфинал международного турнира по боксу Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинальном бою в весовой категории до 75 килограммов он встречался с представителем Индии Сумитом.

Казахстанец уступил сопернику по очкам. Все пять судей поставили 30:27 в пользу Сумита.

Добавим, что Нурсеитов является чемпионом мира 2021 года среди военнослужащих.

Ранее Казахстан, благодаря Нурбеку Оралбаю (до 81 килограмма), обеспечил себе одну медаль турнира.

На Vesti.kz стартовал "Конкурс прогнозов" с призом за каждый тур. Вы уже участвуете?