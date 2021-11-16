Чемпион мира и еще пара медалистов, или кого сборная Казахстана по боксу недобрала на ЧМ-2021

Пять боксеров сборной Казахстана выиграли медали чемпионата мира в Белграде, но не только призеров могло быть больше, но и обладателей золотых комплектов наград. Корреспондент Vesti.kz выбрал трех спортсменов, чьи результаты могли быть выше.

Казахстанская команда выиграла пару золотых медалей, пропустив вперед только конкурентов из Кубы (три первых места). Боксеры, выбранные нами, также претендовали на победы, но двое проиграли будущим чемпионам старта, а третий показал запас для роста.

1. Нурканат Райыс

21-летний боксер показал себя на чемпионате мира с лучшей стороны. Он сильный и выносливый. Предположим, что молодой спортсмен надолго закрепится в составе национальной команды, если покажет дальнейший прогресс и рост. Что еще нужно? Райыс получил шанс проявить себя на крупном турнире, а на дебютанта совсем не был похож. Ему совсем немного не хватило до медали, а это сделало бы из него нового героя Казахстана.

2. Асланбек Шымбергенов

Средневес - один из лидеров казахстанской сборной. 28-летний Шымбергенов несколько лет подряд был близок к выезду на ведущие старты, но почти каждый раз выбирали другого боксера. В Белград Асланбек поехал как кандидат на медаль, а уже в первом бою прошел опасного конкурента - серебряного призера Олимпиады-2016 Шахрама Гиясова из Узбекистана. Как и Райыс, Шымбергенов мог оказаться на пьедестале, но ему не хватило пары выигранных раундов.

3. Абылайхан Жусупов

24-летний лидер сборной Казахстана в третий раз в карьере оказался в призерах чемпионата мира, но на сербском турнире он был готов выигрывать. Японский боксер Севорет Оказава действовал в контратакующем стиле, "убегая" от соперников, но Жусупов заставил его принимать удары на себя. Казахстанец показал отличный поединок, но судьи выбрали конкурента.

Минус чемпион мира? Кто из боксеров сохранит место в сборной Казахстана после ЧМ-2021

Напомним, ранее были определены боксеры, которые пропустят чемпионат Казахстана после успешного выступления на ЧМ-2021. Национальный турнир пройдет в Уральске, а мы выявили слабые позиции в команде.

Фото: AIBA (1 и 2) и КФБ (3)