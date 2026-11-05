Чемпион Азии по боксу из Казахстана оставил соперника с бронзой

Боксёр сборной Казахстана Сагындык Тогамбай, представляющий Туркестанскую область, вышел в финал национального чемпионата, проходящего в Таразе, передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 90 килограммов он победил представителя Карагандинской области Нурмагамеда Юсупова со счётом 4:1.

Таким образом, Тогамбай в решающем бою поборется за золотую медаль, тогда как Юсупов стал бронзовым призёром турнира.

Финальные поединки, в которых определятся чемпионы страны 2026 года во всех весовых категориях, состоятся 6 ноября.

25-летний Тогамбай является чемпионом Азии по боксу-2024. Также на его счету имеется бронза чемпионата Азии и Летних Азиатских игр 2022 года.