Баходир Джалолов получил повышение после триумфа на Олимпиаде-2024
Двукратный олимпийский чемпион по боксу Баходир Джалолов из Узбекистана был досрочно повышен в звании до подполковника, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии. Такое же повышение получил его партнер по сборной Хасанбой Дусматов.
Двукратный олимпийский чемпион по боксу Баходир Джалолов из Узбекистана был досрочно повышен в звании до подполковника, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии. Такое же повышение получил его партнер по сборной Хасанбой Дусматов.
До этого момента боксеры служили в Национальной гвардии в звании капитана.
Отмечается, что подобное повышение является исключительным случаем. В стандартной иерархии воинских званий после капитана следует майор, а затем уже подполковник.
Данное решение служит свидетельством выдающихся заслуг спортсменов не только на мировой спортивной арене, но и их вклада в обеспечение безопасности и правопорядка в стране.
Фото: milyagvardiya.uz
В Узбекистане раскрыли секрет успеха боксеров на Олимпиаде-2024
Напомним, мужская сборная Узбекистана по боксу была представлена в Париже во всех семи весах, в пяти из них были добыты золотые медали. Чемпионами Олимпиады-2024 стали Хасанбой Дусматов (до 51 кг), Абдумалик Халоков (до 57 кг), Асадхуджа Муйдинхуджаев (до 71 кг), Лазизбек Муллажонов (до 92 кг) и Баходир Джалолов (свыше 92 кг).
При этом Дусматов и Джалолов стали двукратными чемпионами Олимпийских игр.
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