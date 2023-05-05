Азиатская конфедерация бокса отреагировала на победу Кункабаева на ЧМ-2023

Азиатская конфедерация бокса (ASBC) у себя в соцсетях опубликовала видео лучших моментов боя казахстанца Камшыбека Кункабаева против россиянина Алексея Дронова на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.
Кункабаев победил раздельным решением и вышел в 1/8 финала в весовой категории свыше 92 килограммов.
"Казахстан на тропе войны, с победой Камшыбека над Россией", - говорится в подписи к видео.
Ранее в России разобрали поражение своего чемпиона от Кункабаева.
Напомним, что следующим соперником казахстанца станет Мохамад Млайес из Сирии.
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