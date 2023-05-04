Лидер сборной Казахстана Кункабаев с нокдауном выиграл первый бой на ЧМ-2023

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев, представленный в весе свыше 92 килограммов, провел первый бой на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.

В 1/16 финала ему противостоял россиянин Алексей Дронов, которого он победил по очкам и отправил в нокдаун в третьем раунде.

Стоит сказать, что Кункабаев неплохо провел заключительный, третий раунд, в ходе которого полностью перебоксировал своего оппонента, пропустившего немало чувствительных ударов.

Следующим соперником казахстанца станет Мохамад Млайес из Сирии.

Напомним, сегодня от Казахстана выступал еще Санатали Тольтаев (до 63,5 килограмма), которого оставили за бортом мирового первенства.

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