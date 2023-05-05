В России разобрали поражение своего чемпиона от Кункабаева на ЧМ-2023

Экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF россиянин Денис Лебедев заявил, что его соотечественнику Алексею Дронову в поединке с казахстанцем Камшыбеком Кункабаевым на чемпионате мира по боксу в Ташкенте не хватило опыта. Но у 21-летнего Дронова есть потенциал. Все-таки он - чемпион юношеских Олимпийских игр (2018), чемпион мира среди молодежи (2018), чемпион Европы среди молодежи (2019), передают Vesti.kz.

Дронов раздельным решением судей уступил 31-летнему Кункабаеву и не смог выйти в 1/8 финала в весовой категории свыше 92 килограммов. Видео полного боя можно посмотреть здесь.

"Я считаю, что казахстанец очень хороший и подвижный. Дронову не хватило скорости, хотя он был готов, но немного не успевал за оппонентом. Ему не хватило боевого опыта, но Алексей раскроет свой потенциал в будущем. Это только начало его пути, думаю, что у него были все шансы, но в итоге не смог реализоваться. В конце Алексей сделал все что мог - дрался и попадал. Он бы справился, но нужно было набрать скорость. Формула - три раунда по три минуты, поэтому необходимо укладываться в эти рамки. Он четко попал "двоечку" в конце, и он достойный боксер. Мне кажется, что казахстанец будет драться в финале...

Если казах будет в финале, значит, мы достойно отработали. Первый раунд мы забрали, но позже соперник приспособился. Я думаю, надо было что‑то поменять. Тренерский штаб сделает выводы, и мы станем лучше", - приводит слова Лебедева "Матч ТВ".

Напомним, что следующим соперником Кункабаева станет Мохамад Млайес из Сирии.

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