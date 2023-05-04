Видео полного боя Кункабаева с победой над олимпийским чемпионом на ЧМ-2023

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев, выступающий в весовой категории свыше 92 килограммов, стартовал с победы на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.
В 1/16 финала он победил россиянина Алексея Дронова, которого отправил в нокдаун в третьем раунде.
21-летний Дронов - чемпион юношеских Олимпийских игр (2018), чемпион мира среди молодежи (2018), чемпион Европы среди молодежи (2019).
Следующим соперником 31-летнего Кункабаева станет Мохамад Млайес из Сирии.
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