Адильбек Ниязымбетов возглавил спортивную школу

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, вице-чемпион мира и чемпион Азии Адильбек Ниязымбетов получил новую должность.

Как сообщает lada.kz, бывший лидер сборной Казахстана по боксу стал директором Мангистауской областной школы высшего спортивного мастерства имени Шокыра Болтекулы.

Напомним, что карьеру боксера Ниязымбетов официально завершил в ноябре 2018-го года. С 2019 года работал методистом Олимпийского центра в Нур-Султане.

А с 2020 года по настоящее время являлся заместителем директора школы, которую теперь возглавил.