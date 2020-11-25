Вылет победителя МЧМ и разгром от медалиста Азии. Как стартовал третий день чемпионата Казахстана по боксу

Бронзовый призер ЧМ-2019 и обладатель олимпийской лицензии Сакен Бибосынов вышел в четвертьфинал чемпионата Казахстана по боксу в Шымкенте, передает корреспондент Vesti.kz. Пробился в 1/4 финала и другой участник Олимпиады - Серик Темиржанов.
Соревновательный день стартовал с категории до 52 килограммов, а Бибосынов, который является главным фаворитом турнира, в первый раз вышел на ринг. В дебютном бою лидер дивизиона уверенно выиграл у Арнура Асканбая.
Дуэль двух призеров национальных чемпионатов за собой оставил Азат Махметов
. Поединок был остановлен в третьем раунде из-за серьезного рассечения у победителя молодежного мирового первенства Шалкара Айкынбая
.
Квалифицировались в следующий круг еще два кандидата на медали. Единогласным решением свой поединок выиграл медалист чемпионатов страны Олжас Байниязов
. Продолжает выступление в Шымкенте бронзовый призер МЧМ и двукратный чемпион молодежных первенств Азии Сабырхан Махмуд
. 19-летний боксер заставил рефери остановить встречу и досрочно выиграл у Акниета Балтабаева.
Повреждение помешало продолжить поединок Нартаю Ибадулле - победителем стал Темиржанов
, который также ранее выигрывал молодежное первенство Азии. Его соперником станет Ерболат Сабыр.
Утренняя сессия третьего дня ЧРК-2020
До 52 килограммов
Сакен Бибосынов
- Арнур Асканбай - 5:0;
Тимур Кабдешов
- Еламан Бутинбаев - 5:0;
Шалкар Айкынбай - Азат Махметов
- 0:5 (остановлен в третьем раунде из-за рассечения);
Дамир Абдикадир
- Канжар Нуркен - 5:0;
Ерасыл Даулетбай - Олжас Байниязов
- 0:5;
Нурсултан Нуриденов - Карим Серкебаев
- 0:5;
Самат Жетибаев
- Алишер Садуакасов - 5:0;
Сабырхан Махмуд
- Акниет Балтабаев - бой остановлен рефери в третьем раунде.
До 57 килограммов
Нартай Ибадулла - Серик Темиржанов
- бой остановлен во втором раунде;
Нуржан Сериков - Ерболат Сабыр
.
Звезды "молодежки" и соперник для капитана сборной. В Шымкенте завершился второй день чемпионата Казахстана по боксу
Добавим, что национальный турнир в Шымкенте стартовал
с досрочных побед, а во второй день сильнейших начали определять
ведущие супертяжеловесы страны. Финальные бои во всех дивизионах запланированы на 29 ноября.
Победа от профи-боксера и вылет золотого медалиста. Как в Шымкенте продолжается чемпионат Казахстана по боксу
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