Звезды "молодежки" и соперник для капитана сборной. В Шымкенте завершился второй день чемпионата Казахстана по боксу

Капитан сборной Казахстана и обладатель олимпийской лицензии Камшыбек Кункабаев в первом бою национального чемпионата встретится с Мухаметжаном Еркином, передает корреспондент Vesti.kz.
Еркин стартовал с победы над другим мастеровитым конкурентом - Нурсултаном Аманжоловым. Заметим, что в супертяжелом дивизионе собрались победители и призеры чемпионатов Казахстана разных лет, а также перспективные кандидаты на лидирующие позиции.
Помимо Кункабаева на старт вышли еще 13 боксеров, и каждый из оставшейся восьмерки может быть причислен к претендентам на медали. Выделим три боя. Чемпион Казахстана-2016 Олжас Букаев
по очкам проиграл серебряному призеру юношеской Олимпиады Дамиру Тойбаю
.
Другой бывший супертяжеловес "молодежки" Айболды Дауренулы
выбил из борьбы победителя Спартакиады-2019 Нурболата Сермаханова
. Не смог во второй круг квалифицироваться и финалист прошлогодней Спартакиады Ержан Сейтимбетов
.
В категории до 63 килограммов от боев первого раунда были освобождены фавориты турнира - Закир Сафиуллин
, Дилмурат Мижитов
и Бекдаулет Ибрагимов
. Определились их соперники: Сафиуллин встретится с Али Акедиловым, Мижитов будет боксировать с Азаматом Нуркеном, а Ибрагимов - с Айтжаном Аширханом.
Дневная сессия второго дня ЧРК-2020
До 63 килограммов
Али Акедилов
- Павел Деменский - 5:0;
Данияр Каушкан - Жандыр Султангалиев
- 0:5;
Канагат Картбаев - Ерсултан Булат
- 0:5;
Ертурган Зейнулинов
- Алимжан Бескемпир - 5:0;
Канат Камзанов - Дилшат Нурым
- 1:4;
Айтжан Аширхан
- Еркиндик Назарбек - 5:0 (бой остановлен во втором раунде из-за рассечения у Аширхана);
Жаслан Каирбеков - Азамат Нуркен
- 2:3.
Свыше 91 килограмма
Нурсултан Аманжолов - Мухаметжан Еркин
- 0:5;
Алимжан Тауржанулы - Ояз Мауленов
- 0:5;
Олжас Букаев - Дамир Тойбай
- 0:5;
Айболды Дауренулы
- Нурболат Сермаханов - 4:1;
Нуржан Бекзатов
- Дмитрий Зиско - 5:0;
Ержан Сейтимбетов - Нурлан Сапарбай
- 0:5.
Победа от профи-боксера и вылет золотого медалиста. Как Шымкенте продолжается чемпионат Казахстана по боксу
Добавим, что национальный турнир в Шымкенте стартовал
с досрочных побед, а в утренней программе второго соревновательного дня поражение потерпел
чемпион Казахстана Санатали Толтаев. Финальные бои запланированы на 29 ноября.
Три досрочные победы и вылет медалиста ЧМ-2017. Как в Шымкенте стартовал чемпионат Казахстана по боксу
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне