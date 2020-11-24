Победа от профи-боксера и вылет золотого медалиста. Как в Шымкенте продолжается чемпионат Казахстана по боксу

Обладатель олимпийской лицензии Серик Темиржанов с победы стартовал в чемпионате Казахстана по боксу в Шымкенте, передает корреспондент Vesti.kz. Выиграли свои поединки и еще некоторые известные спортсмены.
Темиржанов (до 57 килограммов) вышел на ринг в первом бою соревновательного дня и единогласным решением судей выиграл поединок у Бекзата Макжана. Следующий оппонент - Нартай Ибадулла. Победил в стартовой встрече еще один кандидат на пьедестал - призер чемпионата Казахстана Оразбек Асылкулов.
В категории до 69 килограммов определился соперник для другого участника Олимпиады - Абылайхана Жусупова
. Им стал Сабыржан Бекбергенов
, который выиграл единогласным решением у Турара Тилеукабула
.
Одержал победу в первом бою на турнире боксер-профессионал Сагадат Рахманкул
, который уже выигрывал национальное первенство в 2013 году. На предварительной стадии встретились еще два медалиста чемпионатов Казахстана - Куан Куатов
выиграл по очкам у Санатали Толтаева
(победитель ЧРК-2018 в категории до 64 килограммов).
Другой фаворит весовой категории до 69 килограммов, Асланбек Шымбергенов
во втором круге будет боксировать с Азаматом Ибраимовым
.
Утренняя сессия второго дня ЧРК-2020
До 57 килограммов
Серик Темиржанов
- Бекзат Макжан - 5:0;
Жандос Шерали
- Азамат Сайфуллин - 5:0;
Асхат Тастанбеков
- Азиз Санатбаев - 4:1;
Нурсултан Исахан - Алмас Нургали
- 0:5;
Оразбек Асылкулов
- Айбат Шукелов - 3:2.
До 69 килограммов
Сабыржан Бекбергенов
- Турар Тилеукабул - 5:0;
Акниет Алимбай
- Сабит Турдахан - бой остановлен врачом, а победа отошла раздельным решением судей;
Раимбек Токенов - Дархан Дуйсебай
- 0:5;
Нурбол Бердимуратов - Арман Сайлау
- 0:5;
Куан Куатов
- Санатали Толтаев - 3:2;
Азат Асанов - Аятулла Такижанов
- 0:5;
Темиржан Баймолда - Сагадат Рахманкул
- 0:5;
Дулат Бекбауов
- Адилет Дамешов - 5:0;
Кайрат Сугирали - Азамат Ибраимов
- 0:5.
Три досрочные победы и вылет медалиста ЧМ-2017. Как в Шымкенте стартовал чемпионат Казахстана по боксу
Добавим, что в чемпионате Казахстана в Шымкенте на ринг выйдут все сильнейшие боксеры страны, за исключением
Василия Левита. В первый день турнира три боя завершились
досрочно, а продлится первенство до 29 ноября, когда будут выявлены чемпионы во всех дивизионах.
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