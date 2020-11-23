Три досрочные победы и вылет медалиста ЧМ-2017. Как в Шымкенте стартовал чемпионат Казахстана по боксу

С досрочных побед и поражения призера мирового первенства стартовал чемпионат Казахстана по боксу, который проходит в Шымкенте, передает корреспондент Vesti.kz. Турнир начался с боев в четырех весовых категориях.
Первым на ринг вышел именитый казахстанский легковес Темиртас Жусупов (до 49 килограммов) и выиграл единогласным решением поединок у Мухамеджана Магомедрасулова.
На ранней стадии состязании встретились два потенциальных фаворита старта: Олжас Байниязов
(до 52) раздельным решением судей победил призера чемпионата мира-2017 Жомарта Ержана
.
В этой же сессии еще два боя завершились досрочно. Даниал Сабит
(до 49) прошел Ерсултана Бексултанова
, а Махмуд Сабырхан
(до 52) за два раунда переиграл Данияра Жарасова
.
Досрочной победы добился Ильяс Сулейменов
(до 60), который прежде выступал в более легких весовых категориях. Чемпион Азиатских игр заставил рефери остановить встречи после нокдауна - проигравшим признан Алмас Тампеев
.
Завершали соревновательный день два претендента на итоговую победу. Рустам Рустамов
раздельным решением победил Досжана Кабена
, а Адилет Курметов
выиграл у Заманбека Данабекова
.
Лидеры и нокаутеры будут. На чемпионате Казахстана по боксу выступят первые номера
Добавим, что в чемпионате Казахстана примут участие все ведущие боксеры страны, за исключением
Василия Левита. Национальный турнир в Шымкенте продлится до 29 ноября, когда будут выявлены чемпионы во всех дивизионах.
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