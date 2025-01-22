15 казахских боксеров выступят на чемпионате Узбекистана

Накануне Ташкенте стартовал чемпионат Узбекистана по боксу среди мужчин и женщин. Что примечательно, первенстве принимают участие 15 этнических казахов, передают Vesti.kz со ссылкой на Sportnews.kz.

Среди них двое - боксеры сборной Узбекистана - чемпион мира-2023 Руслан Абдуллаев (63,5 килограмма) и бронзовый призер ЧМ-2021 Мадияр Сайдрахимов (92 кг).

Кроме них за чемпионство поборются Саят Ильясов, Сабиржан Тастанов, Арман Маханов, Казбек Есенгеллиев, Ганибек Мураткасимов, Машрап Абдукаим, Асилхан Анарбаев, Мадияр Данияров, Айдос Тагайбаев, Амантай Шаланов, Имангали Жайлауов, Сундет Муратов и Нурислам Абдуллаев.

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